Troca bombástica na NBA pegou até LeBron de surpresa; saiba bastidores

"LeBron James e Anthony Davis não faziam ideia do que estava por vir", disse Charania em participação no SportCenter. O comentarista também afirma que Doncic ficou devastado com a troca.

Outro repórter da ESPN americana, Dave McMenamin afirma que LeBron, inclusive, ficou sabendo da troca durante o jantar com a família, após a vitória dos Lakers sobre os Knicks. "Ele ficou surpreso com a notícia, ainda está processando o ocorrido e não fazia ideia que a negociação estava em andamento", contou no X o repórter especializado em NBA

Aos 25 anos, Luka Doncic chega aos Lakers como o jogador que pode ser a estrela da franquia pelos próximos anos. Finalista da NBA na temporada anterior, Doncic deixou escapar seu primeiro anel de campeão da NBA ao perder para o Boston Celtics em cinco partidas nas finais. Anthony Davis, de 31 anos, vai para os Mavs com um título de NBA na bagagem, conquistado ao lado de LeBron em 2020.