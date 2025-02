Transmissão ao vivo de Fluminense x Boavista: veja onde assistir

Fluminense e Boavista entram em campo hoje (2), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Com seis pontos, o Fluminense quer diminuir a distância para o G4. O Boavista, com sete pontos, também quer uma aproximação com o pelotão da frente.