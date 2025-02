Transmissão ao vivo de Botafogo x Flamengo: veja onde assistir à final

O Glorioso chega à final da Supercopa por ter sido o campeão brasileiro do ano passado. Já o Rubro-Negro se classificou após vencer a Copa do Brasil.

Botafogo e Flamengo se enfrentaram três vezes no ano passado. O Fogão levou vantagem nos duelos (2 vitórias e uma derrota), com direito a uma goleada por 4 a 1 no Brasileirão.

Botafogo x Flamengo -- Supercopa Rei 2025