Neymar só precisa ser feliz de novo jogando, diz ex-auxiliar do Al-Hilal

Ao Canal UOL, Sampaio destacou a pressão que o jogador tem sofrido ao longo dos anos.

Vejo muita gente dizendo que o Neymar poderia ser dez Bolas de Ouro... O Neymar convive bem com essa situação. O Neymar tem a vida que quis, que quer, o status que quer. Eu acho que a pressão que colocam no Neymar —obviamente, ele carrega um País nas costas por falta de lideranças nos últimos 14 anos—, mas o Neymar precisa ser feliz. E ele só será feliz jogando. Marcio Sampaio, ex-auxiliar do Al-Hillal

Por que Neymar assinou contrato de seis meses?

Neymar assinou por seis meses como uma espécie de "teste" para continuar ou não o projeto no Santos, segundo apurou a reportagem do UOL Esporte. O Menino da Vila cogita ficar no Peixe até a Copa do Mundo de 2026, mas não quis se comprometer agora com um contrato mais longo.

Outra forma de convencer Neymar a ficar por mais tempo é tornar o Santos uma SAF. Neymar Pai traria investimento do exterior, preferencialmente da Arábia Saudita, para a nova empresa do Peixe.



Juca: 'Que Neymar teremos de volta?'

Apresentado como novo reforço do Santos, nesta sexta-feira (31), Neymar mantém o seu foco principal na vida de popstar, e não a de atleta, opinou o colunista Juca Kfouri no UOL News. O jornalista ainda questionou se o contrato de seis meses do jogador com clube não passaria de uma mera jogada de marketing.