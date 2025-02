Luka Doncic se junta a LeBron nos Lakers; Davis vai para os Mavericks

Luka Doncic irá jogar ao lado de LeBron James no Los Angeles Lakers, enquanto Anthony Davis está de partida para o Dallas Mavericks. A troca envolvendo as equipes da Conferência Oeste sacudiu a NBA durante a madrugada deste domingo (2).

O que aconteceu

De acordo com Shams Charania, da ESPN americana, a bombástica troca na NBA envolve três times: Lakers, Mavericks e Utah Jazz. Os Lakers recebem Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris, os três vindos de Dallas.

Os Mavs recebem Anthony Davis, Max Christie, ambos do Lakers, além da escolha de primeira rodada do time de Los Angeles no draft de 2029. Por fim, o Utah Jazz recebe Jalen Hood-Schifino e as escolhas de segunda rodada dos Mavs no draft de 2025.