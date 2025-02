Guarani x Palmeiras: onde assistir ao jogo pelo Paulistão

A equipe de Abel Ferreira pode ter o retorno de Rony. Após negociação frustrada com o futebol do Qatar, o camisa 10 participou dos treinamentos e deve estar à disposição.

O Guarani tenta a terceira vitória no Estadual. O clube tem sete pontos e está no Grupo B, que também conta com Santos e Red Bull Bragantino.

Guarani x Palmeiras

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Data e horário: 2 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Transmissão: Record, Playplus, a CazéTV, o UOL Play, o Zapping e o Nosso Futebol