Dupla leva virada de franceses, e Brasil é eliminado na Copa Davis

A partir do segundo set, contudo, Bonzi e Herbert passaram a sacar melhor e equilibraram o jogo. Sem ceder nenhum break point, a dupla francesa conseguiu quebrar o Brasil no sexto game para abrir 4/2 e, depois disso, só manteve a vantagem.

A parcial decisiva foi equilibrada e nervosa. No quinto game, Matos precisou salvar três break points em seu serviço e contou com a valiosa ajuda de Melo junto à rede. No nono game, porém, o gaúcho não resistiu com seu saque. Os franceses quebraram de zero, abriram 5/4 e, na sequência, fecharam o jogo com Bonzi no saque.

E agora?

A França avança para a segunda fase de Qualifiers e vai enfrentar a Croácia em setembro. O duelo vale uma vaga na fase final da Copa Davis, que será em novembro, em Bolonha, na Itália.

Com a derrota, o Brasil vai disputar um confronto para evitar o rebaixamento ao Grupo Mundial I, também em setembro. O time do capitão Jaime Oncins vai enfrentar um dos vencedores dos playoffs do Grupo Mundial I. Se vencer, voltará a disputar os Qualifiers em 2026. Se perder, começará a próxima temporada no Grupo Mundial I, uma espécie de segunda divisão da Copa Davis.