Villa Nova x Atlético-MG: onde assistir ao jogo pelo Mineiro

Já o Villa Nova é o terceiro colocado do Grupo C e tenta o segundo triunfo na competição. O clube está na chave do Cruzeiro, que lidera com sete pontos.

Classificação e jogos Mineiro

Villa Nova x Atlético-MG

Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima, em Minas Gerais

Data e horário: 1º de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere