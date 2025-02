Vasco x Volta Redonda: onde assistir e horário do jogo pelo Carioca

Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Kleber Andrade, no Espírito Santo, pela sétima rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão da TV Globo, na TV aberta, SporTV, em TV fechada, e Premiere, no Pay-Per-View. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O jogo vale a liderança da competição. Volta Redonda e Vasco estão na primeira e segunda colocação, respectivamente, com 12 pontos.