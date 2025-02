Transmissão ao vivo de Inter de Limeira x São Bernardo: veja onde assistir

O São Bernardo lidera o Grupo D, com 12 pontos. Já a Inter de Limeira é a terceira colocada do Grupo A, com quatro pontos.

O Bernô venceu quatro dos cinco jogos. A equipe do ABC vem de uma boa vitória de virada por 3 a 1 contra o Santos.

A Inter de Limeira está invicta, mas ainda não venceu. O Leão vem de quatro empates consecutivos, o último diante do Noroeste em 2 a 2.

