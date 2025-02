Transmissão ao vivo de Brasil x Colômbia: veja onde assistir

Brasil e Colômbia entram em campo hoje (1º), às 18h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN), pela 4ª rodada do Sul-Americano Sub-20.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura).

O Brasil está na terceira colocação do Grupo B, com seis pontos. A Colômbia aparece na segunda posição, com um ponto a mais.