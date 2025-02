Santos x São Paulo: veja qual a transmissão ao vivo do jogo do Paulistão

Já o São Paulo está invicto no Paulistão. Líder do Grupo C, a equipe de Luis Zubeldía venceu três jogos e empatou uma vez até o momento no estadual.

Classificação e jogos Paulista

Santos x São Paulo -- 6ª rodada do Paulistão

Data: 1° de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Transmissão: TNT e Max