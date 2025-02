Panam confirma candidatura e Rio/Niterói enfrenta Assunção por Pan-2031

Para oficializar as candidaturas, ambos os países devem cumprir uma série de exigências até 30 de abril, quando deverão entregar à Panam o dossiê da candidatura, com itens como o plano de infraestrutura e o orçamento, além de fontes de financiamento.

Caso os candidatos deixem de cumprir os requisitos até abril, a cidade será desclassificada da corrida pelo Pan. A oficialização será em 1º de maio.

Rio e Niterói apresentaram carta de postulação ao COB no começo de dezembro. No último dia 24 de janeiro, já com São Paulo fora do páreo, o presidente Lula endossou a candidatura. Houve um encontro no Palácio do Planalto entre Lula, Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Rodrigo Neves, prefeito de Niterói.