Onde vai passar Corinthians x Noroeste? Como assistir ao vivo com imagens

O Alvinegro venceu quatro dos cinco jogos e lidera o Grupo A, com 12 pontos. Já o Noroeste é o terceiro colocado do Grupo C, com seis pontos.

O Timão venceu a Ponte Preta por 1 a 0 no último compromisso. Jogando fora de casa e com um gramado castigado pela chuva, o time de Ramón Díaz contou com gol de Talles Magno para vencer.

Já o Norusca não vence há quatro partidas. A equipe de Bauru vem de um empate em 2 a 2 com a Inter de Limeira.

Corinthians x Noroeste -- Paulistão 2025