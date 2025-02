Jogo do Santos hoje (1º) pelo Paulistão: horário e onde assistir ao vivo

O Santos recebe o São Paulo hoje (1º), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Tricolor é o líder do Grupo C, com 10 pontos. O Santos inicia a rodada na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos.