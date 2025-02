Corinthians x Noroeste: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O Timão venceu a Ponte Preta na 5ª rodada, com um golaço de Talles Magno, e permanece na vice-liderança do Grupo A, com 12 pontos. A equipe comandada por Ramón Díaz deverá ter uma escalação alternativa para poupar jogadores, uma vez que terá menos de 50 horas para se recuperar para a próxima rodada do torneio, na segunda-feira (3), que será fora de casa contra o Novorizontino.

O Noroeste, que empatou com a Inter de Limeira por 2 a 2, tenta buscar vaga na zona de classificação do Grupo C para a fase mata-mata. Com seis pontos, a equipe de Bauru está empatada com o Novorizontino, próximo adversário do Timão, na chave, mas está em 3º lugar pelo saldo de gols.

Corinthians x Noroeste -- 6ª rodada do Paulistão

Data: 1º de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Transmissão: UOL Play (streaming), CazéTV (YouTube), Nosso Futebol+ (pay-per-view) e Zapping (pay-per-view)