Bournemouth x Liverpool: horário e onde assistir ao jogo do Inglês

Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste sábado (1º), às 12h (de Brasília), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

A partida será transmitida pela ESPN e pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os principais lances do confronto em tempo real.

O Liverpool é líder da Premier League, com 53 pontos conquistados. Seis pontos a frente do Arsenal, os Reds vem de duas vitórias seguidas e buscam manter bom rendimento para não deixar o rival alcançá-los. O clube faz campanha incrível, com 16 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota no torneio.