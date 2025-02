Assustador: brasileiro enfrenta onda gigantesca de 30m em tempestade; veja

Ao lado de Will estava o experiente piloto de tow-in Éric Rebière, que passou todas as orientações para o surfista sergipano e pediu concentração. O mais importante, segundo ele relatou à reportagem, era manter a calma e não deixar o pé sair das alças da prancha (o footstrap).

"Fiquei calmo ali, a gente começou a pegar umas ondas pra direita, que é o meu forte. Fui ganhando confiança, e quando eu estava na corda, o Eric ia tentar me colocar numa onda pra direita, mas no meio do caminho ele viu que a esquerda ia ser boa. Eu virei o lado da prancha e fui descendo com bastante velocidade. Minha prancha nunca correu tanto na minha vida, ela batia, vibrava no meu pé. Eu só não queria que meu pé saísse", descreveu Will.

"Eu só estava focado naquilo e sempre observando a onda para que ela não quebrasse nas minhas costas, porque esse é o perigo do acidente. Então, você tenta não pensar nisso, mas é inevitável, esse é o medo de quem está tentando surfar uma onda desse tamanho. Eu consegui fazer uma linha boa, e realizei um feito bem histórico, surfar essa onda gigante de backside, que é mais difícil ainda, porque você fica com as costas para a onda. Mesmo assim, ainda quero bater o recorde mundial de surfar a maior onda do mundo", destacou o brasileiro.

Will sabia da força da tempestade e até teve dificuldades para dormir um dia antes de pegar a onda histórica. O fenômeno foi diferente porque se formou já muito próximo da costa de Portugal e isso que tornava a prática do surfe em Nazaré ainda mais perigosa que o normal.

"Estava dividindo a casa com o Eric, e ele me passou bastante confiança, me deu segurança. Na hora eu estava com bastante medo, mas o Eric falou: 'Cara, você pode pegar a maior onda da tua vida'. Ele tinha mais algumas outras pessoas para puxar, mas os outros atletas acabaram viajando para outros lugares porque não queriam surfar aqui, por estar muito grande e perigoso. Acabou que o destino colocou nós dois e aconteceu esse feito. Eu estava dentro do oceano, vento muito forte, as ondulações muito grandes", contou Will.

Com uma lista vasta de entrevistas e sua imagem espalhada pelas redes sociais, Will relembrou toda sua trajetória e agradece por estar em Nazaré naquela terça-feira.