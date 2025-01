Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Novorizontino: veja onde assistir

Com quatro pontos, o Bragantino está na 3ª colocação do Grupo B. Já o Novorizontino é o vice-líder do Grupo C, com seis pontos.

O Massa Bruta precisa da vitória para ultrapassar o Santos e entrar na zona de classificação para o mata-mata. Jogando no Allianz Parque, o Red Bull Bragantino empatou com o Palmeiras em 0 a 0.

Já o Novorizontino defende uma invencibilidade de quatro jogos. O Tigre vem e um empate em 1 a 1 contra o Velo Clube.

RB Bragantino x Novorizontino -- Paulistão 2025