Juca: Neymar mantém foco na vida de popstar; volta seria marketing?

Neymar chega em definitivo, por seis meses, após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador de 32 anos —que recebia R$ 858 milhões por temporada ou R$ 1,6 milhão por dia— tinha vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. O astro brasileiro não vinha agradando devido a lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma nova lesão muscular na coxa.

Fora de campo, Neymar viveu relacionamentos com a atriz Bruna Marquezine (entre 2013 e 2018) e, na sequência, Bruna Biancardi, sua atual mulher, com quem tem três filhos. Inúmeros escândalos e supostas traições roubaram as manchetes do noticiário.

Ao Canal UOL, Juca também falou sobre as dúvidas que a contratação levanta e se o retorno de Neymar seria uma jogada de marketing.

Então, para mim, essa é a dúvida: do que estamos falando, de uma mera jogada de marketing —como foi no caso bem-sucedido do Corinthians com o Ronaldo? Uma jogada de marketing que, em última análise, tem em vista fazer o pai do Neymar o dono do Santos por meio de uma SAF [Sociedade Anônima do Futebol]. Essa é uma das questões postas, porque esse contrato é de apenas seis meses. Que Neymar temos nesses seis meses? Ou ele é um piloto de testes? Uma cobaia? Para ver até que ponto vale a pena investir no Santos. Neymar vem sozinho ou vem com o pai dele? Juca Kfouri, colunista do UOL

Juca também falou sobre a posição política do jogador fora dos campos, mas, para ele, isso pouco importaria.