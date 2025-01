Transmissão ao vivo de Itabirito x Cruzeiro pelo Mineiro: onde assistir

Itabirito e Cruzeiro se enfrentam hoje (29), às 19h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro está na segunda posição do Grupo C, com quatro pontos. Já o Itabirito é o lanterna do Grupo B, com apenas um ponto.