Quem são os russos campeões mundiais que estavam em acidente aéreo nos EUA

E a parceria quase não aconteceu, pois Naumov achava Shishkova "muito pequena". Eles começaram a patinar juntos em 1985.

Ela era tão pequena. Eu disse: 'de jeito nenhum. Eu não vou patinar com essa garota. Vadim Naumov, em entrevista ao 'Boston News', em 2018

Um treino foi o suficiente para ele mudar de ideia. Yevgenia Shishkova, em entrevista ao 'Boston News', em 2018

O casal se mudou para os Estados Unidos em 1998 e desde então treinavam jovens patinadores, entre eles, o filho Max Naumov. Ainda não foi confirmado se o jovem atleta também estava no voo.

Os técnicos iniciaram a carreira no Centro Internacional de Patinação de Simsbuty, em Connecticut, e, 19 anos depois, se mudaram para Boston. Eles trabalhavam no Clube de Patinação de Boston, mesmo local onde Max Naumov treina.

Ao todo, 15 pessoas ligadas à patinação estavam no voo envolvido no acidente aéreo. Atletas, técnicos e familiares estavam retornando do acampamento nacional de desenvolvimento realizado em conjunto com os campeonatos dos EUA no Kansas