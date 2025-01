Onde vai passar Flamengo x Sampaio Corrêa pelo Carioca? Como assistir

Flamengo e Sampaio Corrêa entram em campo hoje (30), 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 6ª rodada da Taça Guanabara.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pela Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube).

Com sete pontos, o Flamengo é o sexto colocado e quer entrar no G-4. Já o Sampaio Corrêa aparece em oitavo, com seis pontos.