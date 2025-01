Hall da Fama da NBA revela ter removido parte de rim para tratar câncer

Ex-jogador da NBA e Hall da Fama do Basquete, Dwyane Wade, de 43 anos, disse que precisou remover parte de um de seus rins para tratamento de um câncer em 2023.

A revelação foi feita no mais recente episódio de seu podcast, o The Why with Dwyane Wade. No programa, o tricampeão da NBA pelo Miami Heat fala sobre diversos temas, incluindo esporte e vida pessoal.

O que aconteceu

Wade contou que precisou passar por uma cirurgia em dezembro de 2023, em que removeu cerca de 40% de um rim, após detectarem um tumor maligno no órgão em um exame de rotina.