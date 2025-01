COB apresenta nova marca do Time Brasil em vídeo com voz de Rebeca Andrade

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresentou a nova marca do Time Brasil. A divulgação aconteceu em um vídeo com a voz da Rebeca Andrade.

O que aconteceu

A posse da nova gestão foi celebrada na noite desta quinta-feira, na Barra da Tijuca. A chapa formada por Marco La Porta e Yane Marques venceu eleição realizada no ano passado.