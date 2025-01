Transmissão ao vivo de Portuguesa x São Paulo pelo Paulistão: onde assistir

A Portuguesa recebe o São Paulo hoje (29), às 21h35 (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Henrique Guidi e os comentários de André Hernan e Renan Teixeira.

