Transmissão ao vivo de Barcelona x Atalanta pela Champions: onde assistir

Barcelona e Atalanta se enfrentam hoje (29), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Barcelona, pela oitava e decisiva rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido com exclusividade pela Max (streaming).

O Barcelona é o vice-líder da competição, com 18 pontos somados, e pode até assumir a liderança em caso de derrota do Liverpool. Já a Atalanta é a sétima colocada, com 14 pontos.