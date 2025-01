Transmissão ao vivo de Atlético-MG x América-MG: veja onde assistir

Atlético-MG e América-MG se enfrentam hoje (29), às 22h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pela Globo (TV aberta para MG, menos Juiz de Fora) e Premiere (pay-per-view).

O Galo é o lanterna do Grupo A, com apenas 3 pontos. Já o América-MG lidera o Grupo C, com sete pontos.