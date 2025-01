Onde vai passar Portuguesa x São Paulo pelo Paulistão? Como assistir

Com sete pontos, o São Paulo lidera o Grupo C. Já a Portuguesa é a lanterna do Grupo B com apenas dois pontos.

O Tricolor chega embalado por duas vitórias consecutivas, uma delas no clássico contra o Corinthians. O São Paulo contou com grande atuação de Lucas para vencer o rival por 3 a 1 no Morumbis.

Por outro lado, a Portuguesa ainda busca a primeira vitória. A Lusa vem de uma derrota por 2 a 1 para o Mirassol.

Portuguesa x São Paulo -- Paulistão 2025