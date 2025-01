Onde vai passar Ponte Preta x Corinthians pelo Paulistão? Como assistir

Ponte Preta e Corinthians se enfrentam hoje (29), às 19h45 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming) transmitem a partida.

O Timão é o vice-líder do Grupo A, com nove pontos. Por outro lado, a Ponte Preta é a terceira colocada do Grupo D, com seis pontos.