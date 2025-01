Onde vai passar Noroeste x Inter de Limeira pelo Paulistão? Como assistir

O Noroeste é o terceiro colocado do Grupo C, com cinco pontos. A Inter está na mesma posição do Grupo A, mas com três pontos.

O Norusca não vence há três partidas. A equipe de Bauru vem de uma derrota por 2 a 0 para o Guarani.

A Inter de Limeira ainda não venceu, mas segue invicta. Com três empates, a equipe da região campineira vem de uma igualdade em 1 a 1 diante da Ponte Preta.

Noroeste x Inter de Limeira -- Paulistão 2025