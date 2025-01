Onde vai passar Botafogo-SP x Água Santa pelo Paulistão? Como assistir

O Botafogo-SP é o lanterna do Grupo A, com apenas dois pontos conquistados. O Água Santa está na última colocação do Grupo C, com três pontos.

A equipe de Ribeirão Preto ainda não venceu no Paulistão. Na rodada anterior, o Pantera perdeu para o São Bernardo por 1 a 0.

O Água Santa vem embalado pela primeira vitória no torneio. O Netuno superou o Red Bull Bragantino por 3 a 0 no fim de semana.

Botafogo-SP x Água Santa -- Paulistão 2025