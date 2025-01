Monsoon x Grêmio: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Gaúcho

Imagem: EDU ANDRADE/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio visita o Monsoon às 22h (de Brasília) desta quarta (29), no Estádio do Vale, pela terceira rodada do Gauchão.

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Grêmio é o líder do Grupo A. O time tricolor está invicto, com quatro pontos conquistados, tendo dois de vantagem na ponta.