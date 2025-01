Maricá x Vasco: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Carioca

Maricá e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), pela 6ª rodada da Taça Guanabara, a fase classificatória do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay per view). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Maricá é o líder da Taça Guanabara com 11 pontos. A equipe da Região dos Lagos, estreante na elite do Carioca, tenta manter não só a primeira colocação como a invencibilidade na competição. O time é comandado pelo ex-atacante Reinaldo, com passagens marcantes por Botafogo, Flamengo, São Paulo e PSG (FRA).