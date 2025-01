Jogo do Corinthians hoje (29) pelo Paulistão: veja onde assistir ao vivo

O Corinthians visita a Ponte Preta hoje (29), às 19h45 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Timão tem três vitórias em quatro jogos e é o vice-líder do Grupo A, com nove pontos. A Ponte Preta está invicta e é a terceira colocada do Grupo D, com seis pontos.