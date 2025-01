Barcelona x Atalanta: onde assistir e horário do jogo da Liga dos Campeões

Barcelona e Atalanta se enfrentam às 17h (de Brasília) desta quarta-feira (29), no Camp Nou, pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

O duelo terá transmissão exclusiva do Max, plataforma de streaming. O Placar UOL acompanha em tempo real todos os lances do jogo.

O Barcelona chega para a última rodada já classificado para as oitavas de final. Agora, resta saber qual posição que o time catalão terminará - atualmente é o vice-líder, com 18 pontos, três atrás do Liverpool, primeiro colocado.