UOL Play e Canal UOL: saiba quais são as diferenças e onde assistir cada um

O Canal UOL chegou às principais operadoras de TV por assinatura e via satélite no segundo semestre de 2024. Nele é possível acompanhar as atrações do UOL em grade linear, com programação 24 horas por dia, sete dias por semana.

O Canal UOL e a homepage do UOL mostrarão um jogo a cada rodada do Paulistão. A programação completa do Canal UOL você pode conferir aqui.

Os jogos do Paulistão nas plataformas são narrados e comentados por nomes conhecidos do jornalismo esportivo. Milton Leite, Juca Kfouri, Milton Neves, Mauro Cesar, Trajano, Casagrande, Milly Lacombe estão neste elenco.

Onde encontrar o Canal UOL:

Claro TV: canal nº 549

Sky: canal n° 88

Vivo TV: canal nº 613

Oi TV: canal nº 140

TVRO Embratel: canal nº 546

Samsung TV: canal n° 2074

Pluto TV

Zapping: canal nº 64

UOL Play

Como ativar o UOL Play na Smart TV

O UOL Play transmite ao vivo a partida entre Palmeiras x Red Bull Bragantino nesta terça-feira (28), às 19h30, no Allianz Parque. A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu cardápio. Há dois planos disponíveis (clique aqui para assinar).