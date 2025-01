Onde vai passar Palmeiras x Bragantino pelo Paulistão? Saiba como assistir

O que é o UOL Play? É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

O Palmeiras é o segundo colocado do Grupo D, com sete pontos. Já o Red Bull Bragantino está na terceira posição do Grupo B, com três pontos.

O Alviverde saiu derrotado no último compromisso. Jogando na Arena Barueri, a equipe de Abel Ferreira largou na frente, mas levou a virada do Novorizontino por 2 a 1.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino perdeu pela terceira vez em quatro rodadas. O Massa Bruta visitou e foi superado pelo Água Santa por 3 a 0.

Palmeiras x Red Bull Bragantino -- Paulistão 2025