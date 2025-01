Como assistir UOL Play na TV? Saiba como acessar para ver o Paulistão

A 5ª rodada do Paulistão 2025 terá jogos transmitidos ao vivo pelo UOL Play. E aqui você vai aprender como ter acesso ao streaming.

Como ativar o UOL Play na Smart TV

O UOL Play transmite ao vivo a partida entre Palmeiras x Red Bull Bragantino nesta terça-feira (28), às 19h30, no Allianz Parque. A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu cardápio. Há dois planos disponíveis (clique aqui para assinar).