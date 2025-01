Assistir Palmeiras x RB Bragantino ao vivo com imagens: onde ver o jogo

O que é o UOL Play? É o streaming do UOL, com filmes, séries, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

O Palmeiras vem de derrota, o que o deixou na segunda colocação do Grupo D. Já o Red Bull Bragantino está na terceira posição do Grupo B e fora da zona de classificação, com três pontos.

O Alviverde sofreu a primeira derrota no Estadual na rodada anterior. Na Arena Barueri, a equipe de Abel Ferreira perdeu de virada do Novorizontino por 2 a 1.

Por outro lado, o Red Bull Bragantino não iniciou bem a temporada 2025. A equipe de Bragança Paulista perdeu três dos quatro primeiros jogos e vem de um revés para o Água Santa por 3 a 0.

Palmeiras x Red Bull Bragantino -- Paulistão 2025