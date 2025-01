NBA: Orlando Magic joga em cima de plataforma de gelo; veja transformação

O Orlando Magic monta sua quadra para os jogos da NBA em cima de um rinque de hóquei no gelo no ginásio Kia Center. Isso porque o time divide o espaço com o SolarBears, equipe de hóquei no gelo que disputa a ECHL.

Como funciona

O rinque do hóquei leva em torno de três dias para ser totalmente congelado e ficar pronto para um jogo. Por isso, o time não derrete o espaço a cada partida.

Os tapumes que cobrem o gelo deixam a quadra cerca de 10cm acima do rinque. A temperatura na quadra é um pouco mais fria do que no restante do ginásio.