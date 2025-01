Transmissão ao vivo de Guarani x Noroeste: veja onde assistir

O Guarani soma quatro pontos no Grupo A. O Noroeste, por outro lado, lidera o Grupo C, com cinco.

O Bugre perdeu a primeira partida no Estadual na rodada anterior. Jogando no Morumbis, a equipe campineira foi superada por 1 a 0.

O Noroeste ficou no empate sem gols com o Botafogo-SP. O Norusca ainda está invicto no torneio, com dois empates e uma vitória.

Guarani x Noroeste -- Paulistão 2025