Madureira x Fluminense: onde assistir e horário do jogo pelo Carioca

Madureira e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h, no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, pela quinta rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão da Band, em TV aberta, Premiere, em TV fechada, e Canal Goat, por streaming. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Madureira tem quatro pontos na competição. O time vem de duas derrotas, para Portuguesa-RJ e Vasco.