NBB: Fla vence Vasco em clássico quente com expulsões e abandono de quadra

O Flamengo bateu o Vasco por 92 a 73 neste domingo (26), no Maracanãzinho, e avançou à semifinal da Copa Super 8 do NBB. O clássico pelo basquete contou com brigas, expulsões, confusão com torcida e abandono de quadra na reta final.

O que aconteceu

Seis jogadores foram expulsos na partida, cinco do Vasco e um do Flamengo. A partida teve clima quente, com quatro exclusões por faltas desclassificantes: Humberto, Marquinhos e Eugeniusz, pelo lado cruzmaltino, e Gallizzi, do Rubro-Negro. Os vascaínos Jamaal e Eddy ainda saíram do jogo no fim após cometerem a quinta falta.

O técnico vascaíno Léo Figueiró também foi excluído por faltas técnicas. Foi pouco depois que o treinador deixou o local que a confusão começou, quando o placar apontava 79 a 69 para o Flamengo. A partida estava parelha até o final do terceiro período, mas a situação extrapolou.