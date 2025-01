Barcelona x Valencia: onde assistir e horário do jogo pelo Espanhol

Já o time valenciano está na zona de rebaixamento do campeonato, na vice-lanterna. O Valencia soma apenas 16 pontos, a quatro pontos do 17º colocado e último fora do Z-3, o Alavés.

Barcelona x Valencia -- 21ª rodada do Espanhol

Local: Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona

Data e horário: 26 de janeiro de 2025, às 17h

Transmissão: ESPN e Disney+