Vitória Miranda vira jogo e conquista Aberto da Austrália no para-tênis

Na madrugada deste sábado (25), o tênis brasileiro teve uma importante conquista no Aberto da Austrália na categoria juvenil da modalidade do tênis em cadeira de rodas.

O que aconteceu

A brasileira Vitória Miranda, de 17 anos, sagrou-se campeã da chave de simples juvenil do Aberto da Austrália no tênis com cadeira de rodas; Ela conseguiu uma "dobradinha" em Melbourne, vencendo o torneio de simples e o de duplas da categoria;

Vitória Miranda venceu na final por 2 sets a 1 a norte-americana Sabina Czauz, que aplicou um "pneu" na brasileira, vencendo o 1º set por 6/0, mas a brasileira se recuperou, e venceu os dois sets seguintes, por 6/3 e 7/6, com vitória de 10 a 4 no tie-break;