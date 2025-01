Velo Clube x Santos: onde assistir e horário do jogo pelo Paulistão

Velo Clube e Santos se enfrentam neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Benitão, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

A partida será transmitida pelo UOL Play, além do Nosso Futebol e do Zapping. O Placar UOL acompanha em tempo real. O Canal UOL, por outro lado, reexibirá o embate a partir das 21h30 (uma hora depois do jogo) e no domingo, às 13h30.

O Santos tenta se recuperar após a derrota para o Palmeiras e conta com a estreia de Tiquinho Soares, mas Soteldo e Thaciano estão no departamento médico.