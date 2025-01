Transmissão ao vivo de Volta Redonda x Flamengo: veja onde assistir

O Flamengo sofreu no início da Taça Guanabara, mas conseguiu a primeira vitória no meio de semana. Atuando no Castelão, o Rubro-Negro goleou o Bangu por 5 a 0.

Vice-líder do torneio, o Volta Redonda quer se manter no pelotão da frente. O Voltaço venceu o Botafogo por 2 a 1 na rodada anterior.

Volta Redonda x Flamengo -- Carioca 2025