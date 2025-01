Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Betim: veja onde assistir

Cruzeiro e Betim duelam hoje (25), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta para MG — exceto Juiz de Fora) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

O Betim largou bem e lidera o Grupo A com seis pontos. O Cruzeiro é líder do Grupo C, com três pontos.