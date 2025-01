Palmeiras x Novorizontino: onde assistir e horário do jogo pelo Paulistão

A partida será disputada na Arena Barueri por pedido do Palmeiras. O Allianz Parque receberá um show da banda Twenty One Pilots no domingo (26), uma dia após o confronto.

O Novorizontino não vai bem no começo deste Paulistão. A equipe tem dois empates (Inter de Limeira e Portuguesa) e uma derrota (Ponte Preta) nos seus três primeiros jogos.

Palmeiras x Novorizontino -- Campeonato Paulista

Data e horário: 25 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Transmissão: TNT (TV fechada) e Max (streaming)

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.